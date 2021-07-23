Известный специалист больше не будет работать в белорусском клубе.

Украинский тренер Роман Григорчук покинул Шахтер, сообщает официальный сайт солигорского клуба.

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Решение о прекращении сотрудничества стороны приняли после поединка 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором "горняки" уступили люксембургской Фоле 1:2. Вместе с главным тренером клуб покидают и его помощники. Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Григорчук работал в Шахтере с лета 2020 года, сменив на посту другого украинского коуча Юрия Вернидуба. С белорусской командой он выиграл чемпионат Беларуси-2020 и завоевал Суперкубок страны-2021. Шахтер в турнирной таблице чемпионата Беларуси идет первым, опережая БАТЭ на одно очко и имея две игры в запасе.

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