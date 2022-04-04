"Машину обязательно нужно было парковать вдали от стадиона. Запускали только по пропускам. Родители детей из академии проходили проверку, все по паспортам и с металлодетекторами, чтобы пройти на стадион.

Защитник Кривбасса показал, как "асвабадили" его дом – впечатляющие кадры

Понятно, президент приезжает – безопасность в первую очередь. Но когда сказали, что Лукашенко подъезжает к стадиону, даже детей, пивших чай, попросили стаканчики убирать. Это ходили жмурики (охранники Лукашенко, – прим.) в спортивной одежде с барсеточкой – все как один одеты, крепенькие парнишки, рация, кроссовочки.

Я увидел всю сущность Лукашенко, как он боится за себя. Под каждым деревом вокруг стадиона стоял паренек с барсеткой. В речи он сказал, что все футболисты с большими зарплатами плохие, а он был суперигроком, но получил травму. 90% времени рассказывал, какие все плохие – министры попали под раздачу. И только в конце сказал: "Приветствую с открытием".

Человек-негатив, который не знает, за что ухватиться, за какую соломинку, чтобы остаться на плаву. Думаю, он скоро будет бояться собственной тени. Их никто не любит. Покажите мне хоть одного здравомыслящего человека, который скажет, что Путин и Лукашенко – нормальные", – сказал Бацула в интервью YouTube-каналу "ЧестнОК".

Напомним, украинец выступал за минское Динамо в 2020-2021 годах.

Россия напала на Украину: скандальное решение Динамо и большие проблемы в Шахтере (LIVE)