"Машину обов'язково треба було паркувати далеко від стадіону. Запускали лише за перепустками. Батьки дітей з академії проходили перевірку, всі за паспортами та з металодетекторами, щоб пройти на стадіон.

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Зрозуміло, президент приїжджає – безпека насамперед. Але коли сказали, що Лукашенко під'їжджає до стадіону, навіть дітей, котрі пили чай, попросили стаканчики прибирати. Це ходили жмурики (охоронці Лукашенка, – прим.) у спортивному одязі з барсеточкою – всі як один одягнені, міцні хлопці, рація, кросівочки.

Я побачив усю сутність Лукашенка, як він боїться за себе. Під кожним деревом навколо стадіону стояв хлопчина з барсеткою. У промові він сказав, що всі футболісти з великими зарплатами погані, а він був супергравцем, але зазнав травми. 90% часу розповідав, які всі погані – міністри потрапили під роздачу. І лише наприкінці сказав: "Вітаю з відкриттям".

Людина-негатив, яка не знає, за що вхопитися, шукає якусь соломинку, щоб залишитися на плаву. Думаю, він скоро боятиметься власної тіні. Їх ніхто не любить. Покажіть мені хоч одну розсудливу людину, яка скаже, що Путін та Лукашенко – нормальні", – сказав Бацула в інтерв'ю YouTube-каналу "ЧестнОК".

Нагадаємо, українець виступав за мінське Динамо у 2020-2021 роках.

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