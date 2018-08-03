Бабич: Знаю, что Юргорден хотел приехать пива попить и уже купил билеты во Францию – придется их сдавать

Наставник Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу над Юргорденом и выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы 2018/19.

"Этот и предыдущий матч забрал очень много эмоций. Сегодня Одесса нас погнала вперед. Моментами в атаке было больше импровизации, но также были и наигранные моменты.

Делали акцент на вторую зону, там должны были встречать и перекрывать полузащитников. Когда это получалось – были контратаки. Хочу еще раз всех поблагодарить. Рад, что добавили в копилку Украины очки. Посмотрим что будет дальше.

Мариуполь – Юргорден – 2:1 – видео голов и обзор матча

На сегодняшний матч мы добирались быстрее, у нас было больше времени на восстановление. У соперника ушло больше времени на это.

Но прежде всего, эта победа – это эмоции. После пропущенного гола боялся, чтобы мы не прижались к своим воротам и не пропустили нелепый гол. Мы говорили о том, что чем больше шкаф, тем громче падает. Сегодня этим шкафом был Юргорден. Знаю, что они хотели приехать сюда только пива попить и уже купили билеты во Францию. Придется их сдавать.

Главное сейчас восстановиться. После таких матчей даже футболистам мяч не нужно давать. Может поиграем в волейбол, в боулинг. Будем думать, как их восстановить", – цитирует Бабича Tribuna со ссылкой на телеканал "Футбол 1".