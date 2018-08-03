Мариуполь победил Юргорден и прошел в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Гол Фомина с пенальти в дополнительное время принес Мариуполю победу над Юргорденом и вышел в 3-й раунд квалификации Лиши Европы

Юргорден с первых секунд завладел мячом и инициативой, в то время как у Мариуполя на старте контригра вовсе не шла. Уже на 3-й минуте Ринг оказался между центрбеками Мариуполя и имел шанс замкнуть прострел с правого фланга, однако не успел разобраться в ситуации и потерял мяч. На 16-й минуте давление шведов вылилось в штрафной метров с 25-ти, однако хитрый удар в исполнении Мрабти потянул Худжамов. На этом шведы, по сути, и остановились; Мариуполь сумел отвести игру от своих ворот и навязать гостям силовую борьбу. Самым ярким моментом в первом тайме азовцев был проход Пихалёнком двух защитников в штрафной, который завершился слабым ударом мимо ворот.

Второй тайм начался активно, однако Юргорден так же имел лишь полумоменты вроде удара головой в исполнении Ольссона на 60-й минуте, когда швед на своем пути разбил Быкову лицо. Расплата за такой футбол пришла уже через три минуты – и снова в центре внимания оказался Ольссон, который вынес подачу в штрафную прямо на Александра Пихалёнка. Тот сместился с фланга в штрафную и нанес удар из-за его пределов – мяч рикошетом от капитана Юргордена пошел в противоход Исакссону и влетел в ворота! 1:0! Правда, долго торжествовать не пришлось: Баджи, который весь матч искал свой момент, постоянно пробивая и идя на любые мячи, на 77-й минуте таки добился своего. После подачи с правого фланга мяч заметался по штрафной Мариуполя, однако гости первыми успели разобраться в ситуации, после чего Радетинац отдал на Баджи – а тот ударом с нескольких метров восстановил равный счет. 1:1.

К концу второго тайма ничего действительно голевого команды не создали, а вот экстра-таймы отличились довольно веселым футболом. Первый ход сделал Мариуполь: на 95-й минуте Мрабти сфолил недалеко от своей штрафной, а Тищенко нанес прямой удар со стандарта. Голкипер Исакссон отбил мяч перед собой, а Быков пошел на добивание, но получил по ногам. Арбитр указал на "точку", после чего Фомин уверенно реализовал пенальти – 2:1! Впрочем, через 10 минут Мариуполь должен был пропускать, если бы не фантастическая игра Худжамова, который парировал два удара подряд – сначала от Баджи, который ушел под самую штангу, а затем от Ольссона, который тут же с метра попал под ногу Рустаму и не забил!

Второй тайм характеризировался большим количеством борьбы. Мариуполь мог даже забивать ещё, однако удар Вакулы с острого угла после обыгрыша защитника в штрафной принял Исакссон, а дальний выстрел Кирюханцева прошел мимо ворот. Юргорден, несмотря на давление, так и не смог забить в ответ, потому финальный свисток зафиксировал красивую победу Мариуполя, который в 3-м раунде квалификации Лиги Европы ждёт победителя пары Бордо – Вентспилс.

Лига Европы, 2-й раунд квалификации, ответный матч

Мариуполь – Юргорден – 2: 1 (по сумме двух матчей – 3:2)

Голы: Пихальонок, 63, Фомин, 97 (пен) – Баджи, 77