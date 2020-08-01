Бабич заявил, что не побоится возглавить Зарю

"Это приятная информация, что такой клуб, как Заря, обратил внимание на меня. Заря – это не чужая мне команда, я сам из Луганской области. Когда все было нормально в Украине, часто ездил в Луганск, часто был дома. Если играет Заря, болели за Зарю.

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Если клуб отпускает игроков, значит есть дальнейший план развития. Заря ставить перед собой большие задачи, и на место тех, кто ушли, придут квалифицированные футболисты. Для меня Заря всегда была третьей силой. Команда демонстрирует хороший футбол, хорошую игру и именно на фоне этой команды нужно было себя проверить.

Есть ли страх возглавить Зарю? Страха никакого нет, если это произойдет, то я готов. Я вырос за это время, на некоторые вещи стал смотреть по-другому. Где-то подход к команде у нас схож со Скрипником, и я это знаю со слов футболистов", – заявил Бабич в эфире Футбольного формата.

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