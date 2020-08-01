Бабич заявив, що не побоїться очолити Зорю

"Це приємна інформація, що такий клуб, як Зоря, звернув увагу на мене. Зоря – це не чужа мені команда, я сам з Луганської області. Коли все було нормально в Україні, часто їздив до Луганська, часто був удома. Якщо грає Зоря, вболівали за Зорю.

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Якщо клуб відпускає гравців, значить є подальший план розвитку. Зоря ставитиме перед собою великі завдання, і на місце тих, хто пішли, прийдуть кваліфіковані футболісти. Для мене Зоря завжди була третьою силою. Команда демонструє хороший футбол, хорошу гру і саме на тлі цієї команди потрібно було себе перевірити.

Чи є страх очолити Зорю? Страху ніякого немає, якщо це станеться, то я готовий. Я виріс за цей час, на деякі речі став дивитися по-іншому. Десь підхід до команди у нас схожий зі Скрипником, і я це знаю зі слів футболістів", – заявив Бабич в ефірі Футбольного формату.

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