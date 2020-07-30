Бабич после увольнения из Мариуполя уже получил предложение из Европы

"С опытными игроками, которые есть в Мариуполе, скорее всего, контракты продлены не будут. Все понимали – с кем хотели продолжить, с тем уже была соответствующая беседа. Руководство нацелено на омоложение команды.

Мариуполь официально объявил об отставке Бабича

Что касается моего будущего, то конкретное предложение пока есть только из Прибалтики. Хотя приоритетным вариантом рассматриваю Украину, но от украинских клубов пока какой-либо четкой конкретики нет.

В отношении Прибалтики есть еще несколько дней, чтобы обдумать, ведь решаю не только я, но и мой тренерский штаб, с которым мы коллегиально будем рассматривать все варианты. Ведь куда бы я ни пошел, мое условие – это работа с моим тренерским штабом, которому я полностью доверяю", – цитирует Бабича Footboom.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы