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Бабич после увольнения из Мариуполя уже получил предложение из Европы

30 июля 23:58 - Читати українською
Бабич после увольнения из Мариуполя уже получил предложение из Европы
Александр Бабич / фото: Мариуполь

Бывший главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о планах по продолжению своей карьеры.

"С опытными игроками, которые есть в Мариуполе, скорее всего, контракты продлены не будут. Все понимали – с кем хотели продолжить, с тем уже была соответствующая беседа. Руководство нацелено на омоложение команды.

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Что касается моего будущего, то конкретное предложение пока есть только из Прибалтики. Хотя приоритетным вариантом рассматриваю Украину, но от украинских клубов пока какой-либо четкой конкретики нет.

В отношении Прибалтики есть еще несколько дней, чтобы обдумать, ведь решаю не только я, но и мой тренерский штаб, с которым мы коллегиально будем рассматривать все варианты. Ведь куда бы я ни пошел, мое условие – это работа с моим тренерским штабом, которому я полностью доверяю", – цитирует Бабича Footboom.

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Мариуполь Мариуполь Александр Александр Бабич
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