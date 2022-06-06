"Футбольные дороги неисповедимы. Еще на прошлой неделе мы все готовились к возвращению в Кривой Рог, который стал для нас родным, но ситуация изменилась таким образом, что мы говорим Кривбассу спасибо за все и до свидания.

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Жизнь не стоит на месте, несмотря на войну, футбол продолжается! Мы сделали большое дело вместе с командой и всеми теми, кого мы всегда называли друзьями и коллегами. Кривбасс снова в элите украинского футбола, это заслуга и руководства, и президента, и команды, и отличных болельщиков, многие из которых сейчас защищают свой родной город на передовой!

Спасибо всем, кто помогал нам, надеемся, что беспроигрышная серия Кривбасса будет длиться и 10, и 20 матчей! Болеем за наших и до встречи на футбольных полях под Мирным небом прекрасной Украины!" – написал Бабич в Instagram.

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