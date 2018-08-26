Бабич: Уверен, что Мариуполь сможет попасть в первую шестерку по итогам сезона

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от предстоящего матча своей команды против Львова.

"Мы много очков на старте чемпионата не досчитались. Плюс играем перед своими болельщиками, поэтому нам надо в воскресенье выигрывать. Посмотрим, как сложится игра. Но не сомневаюсь, что ребята выйдут на поле максимально настроенными на победу. В прошлом сезоне матчи с Вересом были для нас очень принципиальными и непростыми. Думаю, эта игра не будет исключением. Состав? Пока не могу раскрыть все секреты, но есть несколько вариантов.

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Выступление Мариуполя в еврокубках? Оцениваю положительно. Сыграли четыре матча с хорошими европейскими командами. Получили опыт и в плане организации, в плане нашей подготовки к играм, и в игровом аспекте. Все это пошло нам в копилку. Считаю, что мы только выиграли.

Еще перед началом сезона мы говорили, что хотим повторить наш прошлогодний успех и снова попасть в первую шестерку. Будет нелегко, но я уверен, что мы справимся", – рассказал Бабич пресс-службе Мариуполя.

Напомним, матч 6 тура УПЛ Мариуполь – Львов состоится сегодня, 26 августа, начало в 19:30.

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