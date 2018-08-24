Бакалов: У Мариуполя будет преимущество в матче против Львова

Главный тренер Львова Юрий Бакалов поделился ожиданиями от матча чемпионата Украины против Мариуполя.

"Я продолжаю знакомиться с командой, уже увидел всех ребят. Постепенно изучаю сильные стороны каждого, а какие-то нюансы устраняем вместе. Спасибо ребятам, их поддержка и понимание у меня есть.

Мы проанализировали игру с Шахтером, было много ошибок, которые мы постарались нивелировать за неделю подготовки.

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Считаю, что в следующем матче у Мариуполя будет преимущество. Они уже сыграли матчи в Лиге Европы, набрали тонус. Над ними сейчас ничего не давит, а вот опыт, полученный в еврокубках, не пройдет зря. Они сыграны и более опытные.

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В турнирной таблице мы рядом, поэтому задача у нас одинаковые – победить. Очки нужны и им, и нам. Уверен, будет открытая, интересная игра. Мы надеемся на положительный результат", – цитирует Бакалова "Футбол 1".

Матч 6 тура УПЛ Мариуполь – Львов состоится в воскресенье, 26 августа, начало в 19:30.