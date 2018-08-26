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Бабич: Впевнений, що Маріуполь зможе потрапити в першу шістку за підсумками сезону

11:07 117 Читать на русском
Бабич: Впевнений, що Маріуполь зможе потрапити в першу шістку за підсумками сезону
Олександр Бабич / фото: ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від майбутнього матчу своєї команди проти Львова.

"Ми багато очок на старті чемпіонату не дорахувалися. Плюс граємо перед своїми вболівальниками, тому нам треба в неділю вигравати. Подивимося, як складеться гра. Але не сумніваюся, що хлопці вийдуть на поле максимально налаштованими на перемогу. У минулому сезоні матчі з Вересом були для нас дуже принциповими і непростими. Думаю, ця гра не буде винятком. Склад? Поки не можу розкрити всі секрети, але є кілька варіантів.

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Виступ Маріуполя в єврокубках? Оцінюю позитивно. Зіграли чотири матчі з хорошими європейськими командами. Отримали досвід і в плані організації, в плані нашої підготовки до ігор, і в ігровому аспекті. Все це пішло нам в скарбничку. Вважаю, що ми тільки виграли.

Ще перед початком сезону ми говорили, що хочемо повторити наш минулорічний успіх і знову потрапити в першу шістку. Буде нелегко, але я впевнений, що ми впораємося", – розповів Бабич прес-службі Маріуполя.

Нагадаємо, матч 6 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок о 19:30.

Бакалов: У Маріуполя буде перевага у матчі проти Львова

Україна6 тур

Маріуполь - Львів: Неділя 26 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
6
год
:
38
хв
Львів
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Львів
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