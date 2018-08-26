Бабич: Впевнений, що Маріуполь зможе потрапити в першу шістку за підсумками сезону

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від майбутнього матчу своєї команди проти Львова.

"Ми багато очок на старті чемпіонату не дорахувалися. Плюс граємо перед своїми вболівальниками, тому нам треба в неділю вигравати. Подивимося, як складеться гра. Але не сумніваюся, що хлопці вийдуть на поле максимально налаштованими на перемогу. У минулому сезоні матчі з Вересом були для нас дуже принциповими і непростими. Думаю, ця гра не буде винятком. Склад? Поки не можу розкрити всі секрети, але є кілька варіантів.

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Виступ Маріуполя в єврокубках? Оцінюю позитивно. Зіграли чотири матчі з хорошими європейськими командами. Отримали досвід і в плані організації, в плані нашої підготовки до ігор, і в ігровому аспекті. Все це пішло нам в скарбничку. Вважаю, що ми тільки виграли.

Ще перед початком сезону ми говорили, що хочемо повторити наш минулорічний успіх і знову потрапити в першу шістку. Буде нелегко, але я впевнений, що ми впораємося", – розповів Бабич прес-службі Маріуполя.

Нагадаємо, матч 6 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок о 19:30.

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