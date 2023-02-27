Президент ПФЛ Александр Каденко выразил надежду, что часть команд оправилась от последствий войны и могут снова играть на профессиональном уровне.

– Сейчас в Первой лиге есть 16 клубов, во Второй – 10. Работаете ли над увеличением количества участников с нового сезона? Кто готов вернуться в число профессионалов?

– Сразу отмечу, что есть 26 команд, а клубов – 24. Потому что Кремень и Металлург представлены двумя коллективами. Со своей стороны, ПФЛ делает и будет делать все, чтобы максимально поддерживать нашу большую семью. Под этим словом я подразумеваю наши клубы. Впервые за время независимости ПФЛ получила титульного спонсора, также впервые клубы не платят за арбитраж, есть технический спонсор, соревнования освещаются на YouTube.

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То есть, мы не стоим на месте, шаг за шагом идем вперед. Наша задача – сделать качественный продукт, которым будут гордиться все. Понимаю, что сейчас об этом говорить не время, однако верю, что когда закончится война, мы будем идти к нашей цели вместе с клубами.

Относительно потенциальных новичков, то уже проходят аттестацию Левый берег, Подолье, Агробизнес, Виктория, некоторые любительские коллективы. Пока не готов сказать, сколько команд заявится на сезон 2023/34, однако верю, что их будет гораздо больше, чем сегодня, – цитирует Каденко пресс-служба ПФЛ.

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