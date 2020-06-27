Бабич рассказал о катастрофических потерях Мариуполя перед важнейшим матчем со СК Днепр-1

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич высказался относительно кадровых потерь накануне матча 28-го тура УПЛ против днепрян.

"Сейчас главная задача – восстановить игроков. Точнее – заняться их реабилитацией. И психологической, и физической. У нас выпали из состава Дмитрий Мишнёв и Сергей Яворский, под вопросом Сергей Горбунов и Руслан Фомин. Для Мариуполя это очень серьезные потери. Вы видели, как изменилась наша игра в полуфинале Кубка Украины с их уходом с поля.

Кривенцов прокомментировал возможность возглавить Мариуполь

Для нижней шестерки СК Днепр-1 – недостижимый лидер по уровню комплектации. И, кроме того, это очень обученная команда. Но нам деваться некуда. Дадим шанс молодым футболистам.

Настраиваться будем только на победу – как обычно. На тренировках поймем, кто сможет играть. Тогда будем корректировать состав, тактический рисунок. Матч, разумеется, будет очень непростой. Но нам после полуфинала нужны положительные эмоции, нужно выиграть", – сказал Бабич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Мариуполь после 27 туров разместился в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, набрав 30 очков. Команда Михайленко идет седьмой и на 4 пункта опережает мариупольцев. Накануне подопечные Бабича вылетели из борьбы за Кубок Украины, уступив в полуфинале Ворскле в серии пенальти.

Карпаты – Львов, Колос – Александрия: анонс матчей УПЛ