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Бабич рассказал о катастрофических потерях Мариуполя перед важнейшим матчем со СК Днепр-1

14:30 - Читати українською
Бабич рассказал о катастрофических потерях Мариуполя перед важнейшим матчем со СК Днепр-1
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич высказался относительно кадровых потерь накануне матча 28-го тура УПЛ против днепрян.

 

"Сейчас главная задача – восстановить игроков. Точнее – заняться их реабилитацией. И психологической, и физической. У нас выпали из состава Дмитрий Мишнёв и Сергей Яворский, под вопросом Сергей Горбунов и Руслан Фомин. Для Мариуполя это очень серьезные потери. Вы видели, как изменилась наша игра в полуфинале Кубка Украины с их уходом с поля.

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Для нижней шестерки СК Днепр-1 – недостижимый лидер по уровню комплектации. И, кроме того, это очень обученная команда. Но нам деваться некуда. Дадим шанс молодым футболистам.

Настраиваться будем только на победу – как обычно. На тренировках поймем, кто сможет играть. Тогда будем корректировать состав, тактический рисунок. Матч, разумеется, будет очень непростой. Но нам после полуфинала нужны положительные эмоции, нужно выиграть", – сказал Бабич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Мариуполь после 27 туров разместился в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, набрав 30 очков. Команда Михайленко идет седьмой и на 4 пункта опережает мариупольцев. Накануне подопечные Бабича вылетели из борьбы за Кубок Украины, уступив в полуфинале Ворскле в серии пенальти.

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Мариуполь - СК Днепр-1 Сергей Сергей Горбунов УПЛ Александр Александр Бабич СК Днепр-1 СК Днепр-1 Руслан Руслан Фомин Сергей Сергей Яворский Дмитрий Дмитрий Мишнев Мариуполь Мариуполь
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