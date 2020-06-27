Бабич розповів про катастрофічні втрати Маріуполя перед надважливим матчем зі СК Дніпро-1

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич висловився щодо кадрових втрат напередодні матчу 28-го туру УПЛ проти дніпрян.

"Зараз головне завдання – відновити гравців. Точніше – зайнятися їх реабілітацією. І психологічною, і фізичною. У нас випали зі складу Дмитро Мишньов і Сергій Яворський, під питанням Сергій Горбунов і Руслан Фомін. Для Маріуполя це дуже серйозні втрати. Ви бачили, як змінилася наша гра у півфіналі Кубка України з їх відходом з поля.

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Для нижньої шістки СК Дніпро-1 – недосяжний лідер за рівнем комплектації. І, крім того, це дуже навчена команда. Але нам діватися нікуди. Дамо шанс молодим футболістам.

Налаштовуватися будемо лише на перемогу – як зазвичай. На тренуваннях зрозуміємо, хто зможе грати. Тоді будемо коригувати склад, тактичний малюнок. Матч, зрозуміло, буде дуже непростий. Але нам після півфіналу потрібні позитивні емоції, потрібно виграти", – сказав Бабич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Маріуполь після 27 турів розмістився у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, набравши 30 очок. Команда Михайленка йде сьомою і на 4 пункти випереджає маріупольців. Напередодні підопічні Бабича вилетіли з боротьби за Кубок України, поступивши у півфіналі Ворсклі у серії пенальті.

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