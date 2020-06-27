Карпаты – Львов, Колос – Александрия: анонс матчей УПЛ

В рамках 28-го тура УПЛ Карпаты встретятся со Львовом, а Колос примет Александрию. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24.

Карпаты – Львов

Если бы не матч Шахтера против Зари, то дерби львовских команд было бы центральным поединком в субботней программе УПЛ. Оно важно как своим непримиримым статусом, так и историей последнего месяца: из-за сложной эпидемиологической ситуации матч перенесли в Луцк, Львов все это время проводил выездные поединки, а Карпаты месяц просидели на дополнительном карантине после наиболее массовой вспышки коронавируса в лиге. Кроме того, "львы" распрощались с Назариной – у Егора завершился срок аренды. Еще до него команду покинули Мартинс, Халл, Кириленка и Дийе. Словом, Роману Санжару не позавидуешь.

Львов это время упал на предпоследнюю позицию, не выиграв ни один из четырёх матчей (при трёх поражениях) и сменив главного тренера – вместо армянина Егише Меликяна пришел грузин Георгий Цецадзе. Последний заявил, что команда в течение недели работала над тактикой и стратегией, ведь футболисты этого не знают. Заявление провокационное, но "горожане" действительно допускали много грубых ошибок в защите, да и в атаке львовяне работали очень напряженно. Посмотрим, какие изменения внесёт Цецадзе. В любом случае, на кавказско-бразильско-украинский сплав в дерби будет интересно взглянуть.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ренан, Сабино (Львов)

Дисквалифицированы: Пасич, Клёц (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Львов

Карпаты: Кудрик – Якимец, Гиоргадзе, Прийма, Дубинчак – Козак, Хахлев – Танчик, Деда, Лях – Бойчук

Львов: Пеньков – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковелли

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Явным фаворитом встречи является Львов. "Львы" не играли в футбол с марта, переболели коронавирусом и остались без значительного количества основных исполнителей, а побеждать сегодня нужно обязательно. У "горожан" же новый тренер – его идеи и любимые трюки пока малоизвестны, а его подопечные сейчас будут выкладываться, чтобы не вылететь из состава. Словом, на бумаге у Карпат нет шансов.

Колос – Александрия

Поединок первой шестёрки, ради которого в плотном субботнем графике болельщик вряд ли переключит трансляцию другого матча. В нём нет особого турнирного значения: ковалёвцы и сами заявляют, что к началу плей-офф они просто набирают форму, да и шансов подняться вверх у них не было, а Александрия уже сейчас отстает от третьего места на шесть очков – не то, чтоб это невозможно было отыграть, но в это уже никто не верит. Хотя зря, ведь "желто-чёрные" неделю назад едва не сорвали чемпионскую вечеринку Шахтеру.

Правда, до этогоу подопечных Владимира Шарана было два подряд поражения 5:1, да и в целом команда выглядела наиболее просто среди всех претендентов на медали. Возможно, даже Колос местами играл интереснее – кстати, ковалёвцы также были близки к тому, чтобы отобрать очки у Шахтера, а с Динамо они сыграли намного лучше сегодняшнего соперника. В целом, на конец июня коллективы выглядят примерно равными, но матч вряд ли будет захватывающим. Слишком уж закрыта Александрия и слишком уж Колос настроен на контратаки.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ориховский – Запорожан

Под вопросом: Смирный – Гречишкин

Дисквалифицированы: Ефремов, Петров (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Александрия

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Гавриш, Емец – Милько, Богданов – Ильин, Морозко, Вильхьяльмссон – Лысенко

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Вантух – Довгий – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Колос выглядит очень неплохо, но с реализацией в последних матчах была беда – Богданов не забил пенальти, а Антюх запорол выход один на один, и всё это только в матче с Динамо. А были ещё поединки с Зарей и Шахтером, где куча моментов так и осталась строчками в отчетах. Александрия более прагматичная и опытная, да и очки ей нужны больше – не всё ещё потеряно в борьбе за бронзу. Словом, "желто-чёрных" можно назвать фаворитами встречи.