Шахтер подписал Вакулу

Полузащитник Мариуполя Владислав Вакула официально перешел в Шахтер.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о подписании хавбека Владислава Вакулы. Контракт рассчитан на 5 лет.

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Правда, футболист до конца сезона 2019/20 будет выступать на правах аренды за свой нынешний клуб – Мариуполь, где регулярно получают игровую практику игроки "горняков". Ранее выступал в составе Стали. За приазовцев Вакула играет с 2018 года и забил 8 голов в 39 поединках.

Шахтер после 5 туров набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице УПЛ, у Мариуполя пока 4 пункта и 10 строчка.

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