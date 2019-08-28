"Вакула може замінити Тайсона у Шахтарі". Як відшукати для себе позитив після 0:4 від АЗ

Інтерв'ю "Футбол 24" з Олександром Бабичем, головним тренером Маріуполя.

Після завершення матчу Шахтар – Маріуполь лави "гірників" поповнив один із найкращих футболістів у складі гостей – 20-річний вінгер Владислав Вакула, автор єдиного гола у ворота Андрія Пятова. Той самий Вакула, який ще рік тому непомітно для більшості українських уболівальників (та й спеціалістів також) перейшов із розваленої кам’янської Сталі до команди Олександра Бабича, під чиїм керівництвом буквально за один сезон досягнув швидкого прогресу у своїй кар’єрі. Трансфер у Шахтар – тому підтвердження.

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Маріупольці втрачають ще одного зі своїх лідерів (нагадаємо, що у міжсезоння команду залишили п’ять гравців основи), хоча до зимової перерви Вакула дограє за них на правах оренди. З якими емоціями він зустрів новину про цей трансфер та які перспективи має у Шахтарі, розповів головний тренер Маріуполя.

"Були запитання – навіщо нам Вакула?"

– Олександре Олександровичу, вас можна привітати з тим, що ще один футболіст, якому ви дали путівку на топ-рівні, отримав визнання? Чи поспівчувати, враховуючи, що Вакула – вже гравець Шахтаря?

– Краще привітати, адже будь-який тренер має радіти, коли гравці, з якими він працює, йдуть на підвищення. Це дуже важливо. Ми займаємося тим, що ростимо молодь. І насправді дуже приємно відчувати, що не один футболіст перейшов від тебе у команди іншого рівня, з більш серйозними завданнями.

Головне – розвиток футболіста. Так, це серйозна втрата для будь-якої команди. Але наше постійне завдання – знаходити таких гравців і разом працювати над їхнім вдосконаленням. Вакула – перший за останні роки футболіст Маріуполя, на трансфері якого клуб заробив гроші. Скільки? То запитання не до мене.

– Відстежуєте, як складаються кар’єри гравців, які у вас починали?

– Це нескладно за сучасних технологій. Є купа трансляцій, є Вайскаут, є інтернет. Намагаюся слідкувати і за тими, хто грає за кордоном. Наприклад, за Данченком, за Хобленком, хлопцями у Ференцвароші. Ті, хто в Україні, звичайно, більше у полі зору – Хочолава, Коркішко, Кабаєв, Ковалець... Підтримуємо зв’язок, час від часу спілкуємося. Частіше, звичайно, це трапляється за позитивних обставин, обмінюємося привітаннями з успіхами. Але ми завжди відкриті один для одного.

– Зубков, Ігнатенко, Піхальонок, Сікан пішли влітку на підвищення, за ними – Вакула. Хто наступний?

– Будемо дивитися, працювати, чекати. Молодих талантів у нас вистачає. Сподіваюся, трансфер Вакули, як і попередні переходи, стане гарною мотивацією для усіх. Особливо – для хлопців, які прийшли з Шахтаря. Але їм потрібен час, аби сприйняти наші вимоги, перейти з молодіжного на дорослий рівень розуміння гри.

Той же Вакула спочатку виходив лише на заміну, але шукав креатив, намагався використати свій шанс. Ми його надавали, проводили роботу над помилками і, врешті, бачимо зараз, як він додав, навчився частіше обирати правильні рішення на полі, менше помилятися. Тому і такий результат.

Зараз можу зробити припущення, що один футболіст із числа тих, хто прийшов до нас влітку, вже за рік може звернути на себе увагу багатьох спеціалістів. У нього є для цього багато – і характер, і футбольні характеристики. За цей сезон він цілком може додати у майстерності, у солідності. Прізвище не називатиму.

– Які перспективи Вакули у Шахтарі?

– До зимової паузи він гратиме у нас, і це розумно. Адже важко претендувати на місце в основі Шахтаря, не відпрацювавши на зборах із "гірниками". Я вважаю, що Вакула зможе стати гравцем донецької команди – за півроку, за рік – вже після зборів. Потрібен час для адаптації, у кожного тренера свої вимоги, кожна команда особлива. Але з часом Вакулі цілком до снаги, скажімо, замінити на лівому фланзі Тайсона.

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– Подейкують, цього хлопця не дуже оптимістично зустріли у Маріуполі минулого літа...

– Можливо тому, що кожен молодий гравець потребує авансів. І не кожен може їх потім повернути. Справді, були запитання – навіщо нам Вакула, коли є багато своєї власної молоді. Але ми бачили цього хлопця, коли він ще грав за Сталь U-19, і розуміли, що він – потенційно сильний футболіст, який може нам допомогти. Чудово, що ми всі не помилилися у виборі.

"З АЗ сподівалися тримати ворота сухими якомога довше"

– Тепер – про справи командні. Як ви оцінюєте стартовий відрізок сезону?

– Якщо порівнювати з тим, що було рік тому, то ми розпочали краще. Хотілося б ліпше зіграти в Лізі Європи, зробити ще один крок вперед, але дива трапляються дуже рідко. Нам не вдалося стрибнути вище голови у протистоянні з АЗ. Але відшукали і позитив для себе – побачили деякі цікаві елементи у грі голландської команди, спробуємо їх застосувати.

– Чи можна було розраховувати на кращий результат, враховуючи кадрові проблеми?

– Ми нерідко бачили, як для різних команд болісною була втрата двох-трьох лідерів, а у нас пішла група з п’яти футболістів основи. Молоді новачки намагалися замінити їх, але для цього потрібен час.

Я постійно кажу, що шанси є завжди – їх потрібно максимально реалізовувати. Ми сподівалися після 0:0 в першому матчі з АЗ тримати ворота сухими якомога довше і у другому матчі, щоби потім була можливість відповідно реагувати на розвиток подій. На жаль, не вдалося.

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Що стосується Прем’єр-ліги, то після чотирьох турів ми маємо чотири очки. Дійсно провальний матч був лише один – з Колосом. Потім ми перемогли бронзового призера Олександрію, зіграли унічию з дуже пристойно укомплектованими Карпатами, які себе у цьому сезоні мають показати, та вийшли у послабленому складі проти Шахтаря. Але, на відміну від Ліги Європи, чемпіонат України лише починається.

– Чи варто очікувати новачків до завершення трансферного вікна?

– Ми дозаявили центрфорварда Кулакова з Шахтаря, після чого усі позиції у команді закриті. Хоча, якщо за ці дні вдасться знайти першого нападника, зважаючи на травму Фоміна, то будемо думати. Але, за великим рахунком, трансферний період ми вже фактично завершили.

– Які плани щодо паузи у чемпіонаті на початку вересня через матчі збірних?

– Спробуємо якраз відпрацювати якісь елементи з тих, що нам сподобалися у грі АЗ. Будемо працювати над діями в атаці, зважаючи, звичайно, на відсутність п’яти наших збірників, яких викликав Руслан Ротань до молодіжки. А на 7 вересня заплановано товариський матч у гостях з СК Дніпро-1.

– І, нарешті, що скажете стосовно планів на сезон? Є вже конкретика?

– Цей сезон проводиться за цікавою схемою, коли навіть клуб із другої шістки має шанс потрапити до Ліги Європи. Але наше першочергове завдання – потрапити до топ-6. А після цього будемо дивитися по ситуації. Щоправда, не сумніваюся, що таке ж завдання мають і всі інші учасники чемпіонату.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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