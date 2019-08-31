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Бабич розповів, гру якого зіркового футболіста порадив передивитись Вакулі

00:10 181 Читать на русском
Бабич розповів, гру якого зіркового футболіста порадив передивитись Вакулі
Владислав Вакула / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич оцінив перспективи хавбека Владислава Вакули, якого підписав Шахтар.

"Бачу, що Вакула дуже сильно виріс. Він з тих футболістів, яких не можна заганяти в рамки, його креатив приносить результат. У той же час – не можна розпускати сильно. Зараз на нього вже дивляться не як на дебютанта, а як на футболіста, який може вирішити результат матчу.

Шахтар підписав Вакулу

Тому йому потрібно навчитися грати в атаці більш непередбачувано, варіативно. Не тільки на себе, а й обіграти, піти, щоб завдяки ньому футболісти зіграли.

У нього є свої кумири. Я йому запропонував подивитися матч молодіжних збірних Італії та Польщі, оцінити роботу К'єзи на цій же позиції. Подивитися, наскільки футболіст, який виступає в Серії А, різносторонній на цій позиції. Це говорить про рівень футболіста.

Іноді треба Вакулу за вухо брати, як будь-якого молодого футболіста. Він багато переживає, довго думає про неправильні дії. Над цим теж треба працювати. Щоб негативний момент відразу йшов, в наступному моменті він міг відразу спрацювати", – сказав Бабич програмі Футбольний формат.

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