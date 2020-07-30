Бабич після звільнення з Маріуполя уже отримав пропозицію з Європи

"З досвідченими гравцями, які є в Маріуполі, найімовірніше, контракти продовжені не будуть. Всі розуміли – з ким хотіли продовжити, з тим вже була відповідна бесіда. Керівництво націлене на омолодження команди.

Маріуполь офіційно оголосив про відставку Бабича

Щодо мого майбутнього, то конкретна пропозиція поки є тільки з Прибалтики. Хоча пріоритетним варіантом розглядаю Україну, але від українських клубів поки будь-якої чіткої конкретики немає.

Щодо Прибалтики ще є кілька днів, щоб обміркувати, адже вирішую не тільки я, але і мій тренерський штаб, з яким ми колегіально будемо розглядати всі варіанти. Бо куди б я не пішов, моя умова – це робота з моїм тренерським штабом, якому я повністю довіряю", – цитує Бабича Footboom.

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