"Чем занимался последние полгода после ухода из Кривбасса? Сначала я был в Румынии, потом уехал в Болгарию. Начиная с осени прошлого года, помогаю команде Фратрия. Следил ли я за УПЛ в первой половине сезона? Честно говоря, не очень. Немного не успевал по времени.

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Удалось ли немного наблюдать за Кривбассом? Конечно, если бы было время, смотрел. В Кривбассе собрана новая команда, преимущественно из опытных футболистов. Возможно, им где-то не везло в некоторых матчах. Но в общем, понимаю, что новой команде всегда нужно время, чтобы сыграться, притереться друг к другу.

От украинских клубов предложений не было. Было предложение из ближнего зарубежья, но недостаточно серьезное. Поэтому я принял решение взять творческую паузу, и в этот момент подвернулся хороший вариант с Фратрией. Пока не поступит конкретное амбициозное предложение из Украины, буду находиться в Болгарии и помогать строить здесь команду", – заявил Бабич в интервью Fanday.

Добавим, что украинский специалист сейчас работает в болгарской Фратрии, которая выступает на уровне любительского чемпионата.

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