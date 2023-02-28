"Чим займався останні пів року після відходу з Кривбаса? Спочатку я був у Румунії, потім виїхав до Болгарії. Починаючи з осені минулого року, допомагаю команді Фратрія. Чи стежив я за УПЛ в першій половині сезону? Чесно кажучи, не дуже. Трохи не встигав за часом.

Бабич працевлаштувався у клубі з російським власником – тренер пояснив ситуацію

Чи вдалось трохи спостерігати за Кривбасом? Звичайно, якби був час, дивився. У Кривбасі зібрана нова команда, переважно з досвідчених футболістів. Можливо, їм десь не щастило в деяких матчах. Але загалом, розумію, що новій команді завжди потрібен час, щоб зігратися, притертися один до одного.

Від українських клубів пропозицій не було. Була пропозиція з ближнього зарубіжжя, але недостатньо серйозна. Тому я прийняв рішення взяти творчу паузу, і в цей момент підвернувся хороший варіант із Фратрією. Поки не надійде конкретна амбітна пропозиція з України, буду перебувати в Болгарії і допомагати будувати тут команду", – зауважив Бабич в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що український фахівець зараз працює у болгарській Фратрії, яка виступає на рівні аматорського чемпіонату.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика