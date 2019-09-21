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Бабич назвал Зарю "третьей силой" после очной встречи

21:50 12 Читати українською
Бабич назвал Зарю "третьей силой" после очной встречи
Александр Бабич / ФК Львов

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничью против Зари (0:0) в матче 7 тура УПЛ.

39’ Филипп Будковский
 
Валерий Федорчук 32’
32’ Валерий Федорчук
39’ Филипп Будковский

"Матч получился очень динамичным. Первый тайм мы должны были отыграть в три центральных защитника. Понимали, что у Зари впереди фактурный нападающий Будковский. Нам нельзя было ему проиграть борьбу. Сперва мы с этой задачей справлялись.

Расточительство Зари и парад карточек в видеообзоре матча против Мариуполя – 0:0

Не давали спокойно начинать атаки и наши нападающие, игравшие впереди. После удаления перестроились, начали играть в свою схему. А когда удалили Будковского, играя в равных составах, соперник во втором тайме нагнетал. Но у нас были две-три очень хороших ситуации. Можно было выжать из них ещё больше.

Очки в таких матчах идут в копилку. Важно проявлять характер. Тогда будет расти молодёжь. Мы играли сегодня с третьей силой нашего чемпионата. Мы довольны тем, что по сегодняшней игре мы набрали очко и показали хороший контратакующий футбол", – цитирует Бабича официальный сайт Зари.

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