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Бабич назвав Зорю "третьою силою" після очної зустрічі

21:50 211 Читать на русском
Бабич назвав Зорю "третьою силою" після очної зустрічі
Олександр Бабич / ФК Львів

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічию проти Зорі (0:0) у матчі 7 туру УПЛ.

39’ Пилип Будківський
 
Валерій Федорчук 32’
32’ Валерій Федорчук
39’ Пилип Будківський

"Матч вийшов дуже динамічним. Перший тайм ми повинні були відіграти в три центральні захисники. Розуміли, що у Зорі попереду фактурний нападник Будківський. Нам не можна було йому програти боротьбу. Спершу ми з цим завданням давали собі раду

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Не давали спокійно починати атаки і наші нападники, які грали попереду. Після вилучення перебудувалися, почали грати в свою схему. А коли вилучили Будківського, граючи в рівних складах, суперник у другому таймі нагнітав. Але у нас були дві-три дуже хороші ситуації. Можна було вичавити з них ще більше.

Очки в таких матчах йдуть у скарбничку. Важливо проявляти характер. Тоді буде рости молодь. Ми грали сьогодні з третьою силою нашого чемпіонату. Ми задоволені тим, що по сьогоднішній грі ми набрали очко і показали хороший контратакувальний футбол", – цитує Бабича офіційний сайт Зорі.

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Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Зоря - Маріуполь Зоря Зоря
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