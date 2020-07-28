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Бабич готов к уходу из Мариуполя – все решится после поединка за Лигу Европы

10:14 - Читати українською
Бабич готов к уходу из Мариуполя – все решится после поединка за Лигу Европы
Александр Бабич / Фото ФК Мариуполь

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился мыслями относительно своего будущего в Мариуполе.

 

"Встречи с руководством еще не было. Решили провести ее после игры с Колосом. Сейчас все мысли – об этом матче, не хочется распылять мысли и эмоции.

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Готов к любому развитию ситуации. Если клуб видит дальнейшее развитие с нами – ок. Будем разговаривать, строить планы. Если клуб хочет работать с другими специалистами – пожмем друг другу руки.

В любом случае у нас было очень плодотворное сотрудничество. Им мы можем только гордиться", – цитирует Бабича Команда 1.

Напомним, в финале плей-офф УПЛ сойдутся Мариуполь и Колос, команды разыграют последнюю путевку в квалифицикацию Лиги Европы. Поединок состоится 29 июля начало в 19:30.

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Мариуполь Мариуполь Александр Александр Бабич Колос - Мариуполь
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