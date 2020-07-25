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Александрия – Мариуполь: Бабич анонсировал большую перестройку в команде приазовцев

25 июля 23:31 - Читати українською
Александрия – Мариуполь: Бабич анонсировал большую перестройку в команде приазовцев
Александр Бабич / Фото ФК Мариуполь

Наставник Мариуполя Александр Бабич рассказал о важных изменениях в команде после неожиданной победы над Александрией (2:1).

35’ Денис Безбородько
 
Павел Полегенько 28’
Алексей Кащук 83’
28’ Павел Полегенько
35’ Денис Безбородько
83’ Алексей Кащук

"Это, по сути, кубок был. Финал четырех. В финал Кубка Украины не попали, но здесь сумели добраться до финала. Все ставили на Александрию, но мы прошли дальше. Мы очень довольны, рады. 4-й гол Кащука после карантина? Да, я ему сказал, что в старте не получится, но мы используем его на замене. Он нашел свободные зоны и забил. Но все ребята молодцы.

Александрия – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Что касается контрактов, то у всего тренерского штаба они заканчиваются. Никаких разговоров не было – продолжаем или нет. Я ребятам сказал, что пока не думаем об этом. Я понимаю, что этой команды уже не будет, будем откровенны. Но мы с ребятами договорились отдать все силы.

У всех игроков, кто из Шахтера, заканчиваются арендные соглашения. У 80% других тоже заканчиваются контракты. Понимаем, что это последние матчи. Будет смена состава. Знаю, что у ребят есть предложения", – рассказал Бабич для ТК Футбол 1.

В ключевом матче за путевку в Лигу Европы Мариуполь встретится с Колосом.

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Мариуполь Мариуполь Александр Александр Бабич Александрия - Мариуполь
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