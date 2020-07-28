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Бабич готовий до відходу з Маріуполя – все вирішиться після двобою за Лігу Європи

10:14 - Читать на русском
Бабич готовий до відходу з Маріуполя – все вирішиться після двобою за Лігу Європи
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився думками щодо свого майбутнього в Маріуполі.

 

"Зустрічі з керівництвом ще не було. Вирішили провести її після гри з Колосом. Зараз всі думки – про цей матч, не хочеться розпорошувати думки і емоції.

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Готовий до будь-якого розвитку ситуації. Якщо клуб бачить подальший розвиток з нами – ок. Будемо розмовляти, будувати плани. Якщо клуб хоче працювати з іншими фахівцями – потиснемо один одному руки.

У будь-якому випадку у нас була дуже плідну співпраця. Нею ми можемо тільки пишатись", – цитує Бабича Команда 1.

Нагадаємо, у фіналі плей-офф УПЛ зійдуться Маріуполь та Колос, команди розіграють останню путівку у кваліфіцікацію Ліги Європи. Поєдинок відбудеться 29 липня початок о 19:30.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Олександр Олександр Бабич Колос - Маріуполь
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