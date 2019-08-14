Бабич: Главная проблема матча против АЗ в Гааге – искусственное поле

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал предстоящий матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против АЗ.

"Ужасная ситуация с обвалом крыши, к счастью, жертв не было. Произошло, как произошло, теперь надо играть в Гааге. Искусственный газон – единственная проблема.

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Мы понимаем решение по поводу Гааги и не выдвигаем никаких требований. Когда поступило такое предложение – сразу согласились. Это сложная ситуация в первую очередь для АЗ.

В Украине мы привыкли играть на настоящем газоне. В прошлом сезоне один раз сыграли на искусственном газоне, матч закончился со счетом 1:1. Завтра мы хотим добиться как минимум такого же результата завтра.

Фомин не приехал с командой в Нидерланды из-за травмы, полученной в матче чемпионата против Александрии. Его отсутствие влияет на нашу тактику. К счастью, есть время на подготовку", – цитирует слова Бабича официальный сайт АЗ.

Напомним, Мариуполь встретится с АЗ завтра, 15 августа, начало матча в 21:30. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

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