Бабич: Головна проблема матчу проти АЗ в Гаазі – штучне поле

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував майбутній матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти АЗ.

"Жахлива ситуація з обваленням даху, на щастя, жертв не було. Сталося, як сталося, тепер треба грати в Гаазі. Штучний газон – єдина проблема.

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Ми розуміємо рішення з приводу Гааги і не висуваємо ніяких вимог. Коли надійшла така пропозиція – відразу погодилися. Це складна ситуація насамперед для АЗ.

В Україні ми звикли грати на справжньому газоні. У минулому сезоні один раз зіграли на штучному, матч закінчився з рахунком 1:1. Завтра ми хочемо домогтися як мінімум такого ж результату.

Фомін не приїхав з командою в Нідерланди через травму, отриману в матчі чемпіонату проти Олександрії. Його відсутність впливає на нашу тактику. На щастя, є час на підготовку", – цитує слова Бабича офіційний сайт АЗ.

Нагадаємо, Маріуполь зустрінеться з АЗ завтра, 15 серпня, початок матчу о 21:30. Перша гра завершилась з рахунком 0:0.

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