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АЗ – Мариуполь: поединок Лиги Европы официально перенесен в другой город

20:23 46 Читати українською
АЗ – Мариуполь: поединок Лиги Европы официально перенесен в другой город
Мариуполь – АЗ

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Мариуполем состоится не на домашнем стадионе нидерландской команды.

 

Матч Лиги Европы между АЗ и Мариуполем состоится в Гааге, сообщает официальный твиттер нидерландской команды.

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Заметим, что накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Мариуполем, на домашнем стадионе клуба из Алкмара обвалилась крыша. Поединок должен состояться 15 августа.

АЗ в большинстве переиграл Валвейк перед ответным матчем Лиги Европы с Мариуполем

Напомним, первый матч, который проходил в Одессе, завершился безголевой ничьей, поэтому обе команды имеют шансы на проход в следующую стадию турнира.

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АЗ - Мариуполь Мариуполь Мариуполь АЗ АЗ Лига Европы
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