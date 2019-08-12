АЗ – Мариуполь: поединок Лиги Европы официально перенесен в другой город

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Мариуполем состоится не на домашнем стадионе нидерландской команды.

Матч Лиги Европы между АЗ и Мариуполем состоится в Гааге, сообщает официальный твиттер нидерландской команды.

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Заметим, что накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Мариуполем, на домашнем стадионе клуба из Алкмара обвалилась крыша. Поединок должен состояться 15 августа.

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Напомним, первый матч, который проходил в Одессе, завершился безголевой ничьей, поэтому обе команды имеют шансы на проход в следующую стадию турнира.