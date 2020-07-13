Бабич – об 1:4 от Олимпика: Сегодня со стороны Мариуполя было мертвое море

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился эмоциями после матча 30-го тура УПЛ против Олимпика (1:4).

"Разные бывают игры, разные бывают победы. Разные бывают поражения. Но такое безвольное поражение, как сегодня, заставляет очень серьезно поговорить с командой. Я так понимаю, что многие футболисты, посмотрев на состав соперника, подумали, что сейчас выйдут, поиграют в футбольчик и сыграют академически на классе. Но футбол не обманешь.

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Я не снимаю с себя ответственности. Но с ребятами придется пообщаться. С таким отношением к футболу, к своей работе ничего хорошего у нас не будет. Поздравляю Олимпик. На поле сегодня была только одна команда. Очень странный матч с нашей стороны, со стороны отдельных футболистов. Есть время над чем подумать и над чем разобраться.

У нас остались два матча в чемпионате, но с таким отношением мы не имеем права выходить на поле. Сегодня с нашей стороны было мертвое море. Я понимаю, почему так произошло. Уже. Будем делать выводы. Прежде всего, не хватило командного характера. Благодаря которому мы раньше выигрывали, "вырывали" игры. Здесь есть над чем подумать", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

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