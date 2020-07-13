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Бабич – об 1:4 от Олимпика: Сегодня со стороны Мариуполя было мертвое море

06:30 - Читати українською
Бабич – об 1:4 от Олимпика: Сегодня со стороны Мариуполя было мертвое море
Александр Бабич / фото: Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился эмоциями после матча 30-го тура УПЛ против Олимпика (1:4).

65’ Дмитрий Мишнев
 
Тарас Завийский 8’
Максим Дегтярьов 14’
Тарас Завийский 30’
Максим Дегтярьов 55’
8’ Тарас Завийский
14’ Максим Дегтярьов
30’ Тарас Завийский
55’ Максим Дегтярьов
65’ Дмитрий Мишнев

"Разные бывают игры, разные бывают победы. Разные бывают поражения. Но такое безвольное поражение, как сегодня, заставляет очень серьезно поговорить с командой. Я так понимаю, что многие футболисты, посмотрев на состав соперника, подумали, что сейчас выйдут, поиграют в футбольчик и сыграют академически на классе. Но футбол не обманешь.

Мариуполь – Олимпик – 1:4 – видео голов и обзор матча

Я не снимаю с себя ответственности. Но с ребятами придется пообщаться. С таким отношением к футболу, к своей работе ничего хорошего у нас не будет. Поздравляю Олимпик. На поле сегодня была только одна команда. Очень странный матч с нашей стороны, со стороны отдельных футболистов. Есть время над чем подумать и над чем разобраться.

У нас остались два матча в чемпионате, но с таким отношением мы не имеем права выходить на поле. Сегодня с нашей стороны было мертвое море. Я понимаю, почему так произошло. Уже. Будем делать выводы. Прежде всего, не хватило командного характера. Благодаря которому мы раньше выигрывали, "вырывали" игры. Здесь есть над чем подумать", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

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Александр Александр Бабич Мариуполь - Олимпик Мариуполь Мариуполь
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