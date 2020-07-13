Бабич – про 1:4 від Олімпіка: Сьогодні з боку Маріуполя було мертве море

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився емоціями після матчу 30-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:4).

"Різні бувають ігри, різні бувають перемоги. Різні бувають поразки. Але така безвольна поразка, як сьогодні, змушує дуже серйозно поговорити з командою. Я так розумію, що багато футболістів, подивившись на склад суперника, подумали, що зараз вийдуть, пограють в футбольчик і зіграють академічно на класі. Але футбол не обдуриш.

Маріуполь – Олімпік – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Я не знімаю з себе відповідальності. Але з хлопцями доведеться поспілкуватися. З таким ставленням до футболу, до своєї роботи нічого хорошого у нас не буде. Вітаю Олімпік. На полі сьогодні була тільки одна команда. Дуже дивний матч з нашого боку, з боку окремих футболістів. Є час над чим подумати і над чим розібратися.

У нас залишилися два матчі в чемпіонаті, але з таким ставленням ми не маємо права виходити на поле. Сьогодні з нашого боку було мертве море. Я розумію, чому так сталося. Уже. Будемо робити висновки. Передусім, не вистачило командного характеру. Завдяки якому ми раніше вигравали, "виривали" ігри. Тут є над чим подумати", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

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