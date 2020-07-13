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Бабич – про 1:4 від Олімпіка: Сьогодні з боку Маріуполя було мертве море

06:30 - Читать на русском
Бабич – про 1:4 від Олімпіка: Сьогодні з боку Маріуполя було мертве море
Олександр Бабич / фото: Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився емоціями після матчу 30-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:4).

65’ Дмитро Мишньов
 
Тарас Завійський 8’
Максим Дегтярьов 14’
Тарас Завійський 30’
Максим Дегтярьов 55’
8’ Тарас Завійський
14’ Максим Дегтярьов
30’ Тарас Завійський
55’ Максим Дегтярьов
65’ Дмитро Мишньов

"Різні бувають ігри, різні бувають перемоги. Різні бувають поразки. Але така безвольна поразка, як сьогодні, змушує дуже серйозно поговорити з командою. Я так розумію, що багато футболістів, подивившись на склад суперника, подумали, що зараз вийдуть, пограють в футбольчик і зіграють академічно на класі. Але футбол не обдуриш.

Маріуполь – Олімпік – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Я не знімаю з себе відповідальності. Але з хлопцями доведеться поспілкуватися. З таким ставленням до футболу, до своєї роботи нічого хорошого у нас не буде. Вітаю Олімпік. На полі сьогодні була тільки одна команда. Дуже дивний матч з нашого боку, з боку окремих футболістів. Є час над чим подумати і над чим розібратися.

У нас залишилися два матчі в чемпіонаті, але з таким ставленням ми не маємо права виходити на поле. Сьогодні з нашого боку було мертве море. Я розумію, чому так сталося. Уже. Будемо робити висновки. Передусім, не вистачило командного характеру. Завдяки якому ми раніше вигравали, "виривали" ігри. Тут є над чим подумати", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

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Олександр Олександр Бабич Маріуполь - Олімпік Маріуполь Маріуполь
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