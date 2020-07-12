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Мариуполь – Олимпик – 1:4 – видео голов и обзор матча

20:14 - Читати українською
Мариуполь – Олимпик – 1:4 – видео голов и обзор матча
Мариуполь – Олимпик – 1:4 – видео голов и обзор матча

Мариуполь потерпел сокрушительное поражение от Олимпика в рамках 30-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

65’ Дмитрий Мишнев
 
Тарас Завийский 8’
Максим Дегтярьов 14’
Тарас Завийский 30’
Максим Дегтярьов 55’
8’ Тарас Завийский
14’ Максим Дегтярьов
30’ Тарас Завийский
55’ Максим Дегтярьов
65’ Дмитрий Мишнев

Гости не оставили никаких шансов Мариуполю. Футболисты Олимпика сначала забили четыре мяча в ворота соперника и только тогда позволили хозяевам провести хотя бы гол престижа.

Олимпик полурезервным составом разгромил Мариуполь – азовцы потеряли шансы на седьмое место в УПЛ

Олимпик набрал 27 очков и расположился на десятой позиции в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь, имея в активе 33 зачетных балла, остался восьмым, но отставание от СК Днепр-1 за два тура до конца чемпионата составляет уже семь пунктов. Таким образом, азовцы потеряли все шансы занять седьмую строчку.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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