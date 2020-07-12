Мариуполь – Олимпик – 1:4 – видео голов и обзор матча

Мариуполь потерпел сокрушительное поражение от Олимпика в рамках 30-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Гости не оставили никаких шансов Мариуполю. Футболисты Олимпика сначала забили четыре мяча в ворота соперника и только тогда позволили хозяевам провести хотя бы гол престижа.

Олимпик полурезервным составом разгромил Мариуполь – азовцы потеряли шансы на седьмое место в УПЛ

Олимпик набрал 27 очков и расположился на десятой позиции в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь, имея в активе 33 зачетных балла, остался восьмым, но отставание от СК Днепр-1 за два тура до конца чемпионата составляет уже семь пунктов. Таким образом, азовцы потеряли все шансы занять седьмую строчку.