Бабел, Маркович, Шюррле и еще 12 игроков покинули Фулхэм

Лондонский Фулхэм, по итогам сезона покинувший английскую Премьер-лигу, начал кадровые чистки и процесс разгрузки зарплатной ведомости.

Сразу 9 игроков покинут "коттеджеров" из-за завершения действия контрактов, сообщает официальный сайт Фулхэма.

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Это, в частности, Райан Бабел, Лазарь Маркович, Элиджа Адебайо, Роберт Аткинсон, Арон Дэвис, Хосе Гарридо, Кристофер Келли, Скотт Армсворт и Шовкат Тахир. Также лондонцы попрощались с игроками, которых арендовали на сезон 2018/19: Калумом Чемберсом (Арсенал), Серхио Рико (Севилья), Андре Шюррле (Боруссия Д), Ховардом Нордтвейтом (Хоффенхайм), Лусиано Вьетто (Атлетико) и Тимоти Фосу-Менса (МЮ).

Напомним, что недавно Скотт Паркер стал полноценным наставником Фулхэма и будет работать с клубом в Чемпионшипе.

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