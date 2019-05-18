toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бабел, Маркович, Шюррле и еще 12 игроков покинули Фулхэм

18 мая 12:12 183 Читати українською
Бабел, Маркович, Шюррле и еще 12 игроков покинули Фулхэм
Райан Бабел / Reuters

Лондонский Фулхэм, по итогам сезона покинувший английскую Премьер-лигу, начал кадровые чистки и процесс разгрузки зарплатной ведомости.

Сразу 9 игроков покинут "коттеджеров" из-за завершения действия контрактов, сообщает официальный сайт Фулхэма.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с Фулхэмом о трансфере 18-летнего Сессеньона

Это, в частности, Райан Бабел, Лазарь Маркович, Элиджа Адебайо, Роберт Аткинсон, Арон Дэвис, Хосе Гарридо, Кристофер Келли, Скотт Армсворт и Шовкат Тахир. Также лондонцы попрощались с игроками, которых арендовали на сезон 2018/19: Калумом Чемберсом (Арсенал), Серхио Рико (Севилья), Андре Шюррле (Боруссия Д), Ховардом Нордтвейтом (Хоффенхайм), Лусиано Вьетто (Атлетико) и Тимоти Фосу-Менса (МЮ).

Напомним, что недавно Скотт Паркер стал полноценным наставником Фулхэма и будет работать с клубом в Чемпионшипе.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1315
Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Серхио Рико Серхио Рико Фулхэм Фулхэм Тимоти Фосу-Менса Тимоти Фосу-Менса Лусиано Вьетто Лусиано Вьетто Райан Бабел Райан Бабел Андре Шюррле Андре Шюррле Хавард Нордвайт Хавард Нордвайт Калум Чемберс Калум Чемберс Лазар Маркович Лазар Маркович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25592 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
0
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук