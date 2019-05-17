Манчестер Юнайтед начал переговоры с Фулхэмом о трансфере 18-летнего Сессеньона

Манчестер Юнайтед заинтересовался в приобретении 18-летнего латераля Фулхэма Райана Сессеньона.

Руководство манкунианцев связалось с Фулхэмом для переговоров о приобретении 18-летнего полузащитника, в трансфере Сессеньона заинтересован лично Сульшер.

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На футболиста также претендуют Ювентус и Тоттенхэм, но только клуб из Манчестера контактировал с Фулхэмом, сообщает Sky Sports. Сам Сессеньон также хочет сменить клуб, ведь "котеджеры" вылетели в Чемпионшип.

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К слову, в текущем сезоне в активе левого латераля 38 матчей за Фулхэм во всех турнирах, где Сессеньон забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.