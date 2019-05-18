Бабель, Марковіч, Шюррле та ще 12 гравців покинули Фулхем

Лондонський Фулхем, який за підсумками сезону покинув англійську Прем'єр-лігу, розпочав кадрові чистки та процес розвантаження зарплатної відомості.

Відразу 9 гравців покинуть "коттеджерів" через завершення дії контрактів, повідомляє офіційний сайт Фулхема.

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Це, зокрема, Раян Бабель, Лазар Марковіч, Еліджа Адебайо, Роберт Аткінсон, Арон Девіс, Хосе Гаррідо, Крістофер Келлі, Скот Армсворт і Шовкат Тахір. Також лондонці попрощалися з гравцями, яких орендували на сезон 2018/19: Калумом Чемберсом (Арсенал), Серхіо Ріко (Севілья), Андре Шюррле (Борусія Д), Ховардом Нордтвейтом (Хоффенхайм), Лусіано В'єтто (Атлетіко) та Тімоті Фосу-Менсою (МЮ).

Нагадаємо, що нещодавно Скот Паркер став повноцінним наставником Фулхема й працюватиме з клубом у Чемпіоншипі.

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