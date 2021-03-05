Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась с предложением к 18-летнему полузащитнику Mариуполя Эльдару Кулиеву, утверждает Meta-ratings. Пока игрока приазовцев зовут в молодежную сборную.

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Еще несколько футболистов с украинским паспортом могут дебютировать за главную команду Азербайджана в марте, когда стартует отбор на чемпионат мира. Речь идет о представителях Миная – Анатолии Нуриеве и Рустаме Ахмедзаде. Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи также не исключает возвращения в сборную Андрея Поповича. Голкипер того же Миная имеет в активе 3 матча за кавказцев, но все они товарищеские.

Добавим, что Кулиев провел за Мариуполь 5 матчей в текущем сезоне, результативными действиями не отличался.

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