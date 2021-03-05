Асоціація футбольних федерацій Азербайджану звернулася з пропозицією до 18-річного півзахисника Mаріуполя Ельдара Кулієва, стверджує Meta-ratings. Наразі гравця приазовців кличуть у молодіжну збірну.

Цітаішвілі вирішив виступати за збірну Грузії, – Циганик

Ще кілька футболістів з українським паспортом можуть дебютувати за головну команду Азербайджану у березні, коли стартує відбір на чемпіонат світу. Йдеться про представників Миная – Анатолія Нурієва та Рустама Ахмедзаде. Головний тренер збірної Азербайджану Джанні Де Б'язі також не виключає повернення у збірну Андрія Поповича. Голкіпер того-таки Миная має у активі 3 матчі за кавказців, але всі вони товариські.

Додамо, що Кулієв провів за Маріуполь 5 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначався.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє