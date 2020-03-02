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Азара прооперируют в США – Реал не будет форсировать восстановление бельгийца

12:41 56 Читати українською
Азара прооперируют в США – Реал не будет форсировать восстановление бельгийца
Эден Азар / Marca

Вингер Реала Эден Азар в ближайшее время будет прооперирован в связи с переломом одной из костей голени.

Операцию проведут в США. Азар прибудет в клинику Далласа в четверг или пятницу вместе с руководителем медицинской службы мадридского клуба Нико Михичем, информирует ESPN.

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Реал не будет форсировать восстановление Азара. Решение принято совместно. Ранее сообщалось, что он может пропустить остаток сезона в случае операции.

Напомним, бельгиец получил травму в матче с Леванте. После перехода в Реал из Челси Азар сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
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