Азара прооперують в США – Реал не буде форсувати відновлення бельгійця

Вінгер Реала Еден Азар найближчим часом буде прооперований у зв'язку з переломом однієї з кісток гомілки.

Операцію проведуть в США. Азар прибуде до клініки Далласа в четвер або п'ятницю разом з керівником медичної служби мадридського клубу Ніко Міхічем, інформує ESPN.

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Реал не буде форсувати відновлення Азара. Рішення прийнято спільно. Раніше повідомлялося, що він може пропустити залишок сезону в разі операції.

Нагадаємо, бельгієць отримав травму в матчі з Леванте. Після переходу в Реал із Челсі Азар зіграв 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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