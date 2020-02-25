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Зидан откровенно рассказал о психологическом состоянии травмированного Азара

20:50 88 Читати українською
Зидан откровенно рассказал о психологическом состоянии травмированного Азара
Зидан и Азар / EFE

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился деталями ситуации с травмой атакующего хавбека "сливочных" Эдена Азара.

"Он раздражен и разочарован. Из-за его травмы грустно нам всем, он хотел вернуться в игру и продемонстрировать, на что способен, но опять травмировался.

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Эден любит играть в футбол, и сейчас он не может этого делать. Могу сказать, что вижу в его глазах – он разочарован. Для него сейчас сложное время, и так будет еще несколько дней. Можете представить, как он себя чувствует.

Будет ли он прооперирован, я не знаю. Ему грустно, – все, что я знаю. После такого длительного отсутствия получить еще одну травму – это вовсе не положительный момент и для него, и для нашей команды", – цитирует Зидана AS.

Напомним, Азар получил травму (трещину правой малоберцовой кости) в выездном матче 25-го тура испанской Примеры против Леванте (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

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