В субботу 38-й тур чемпионата Испании продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 38-й тур

Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2

Голы: Лино, 9, Мандава, 90+4

Удаление: Ньигес, 90+3 (Атлетико, вторая желтая карточка)

Альмерия – Кадис – 6:1

Голы: Мелеро, 48, Аррибас, 52, 86, Сальдуа, 57 (автогол), Суарес, 65, 71 – Окампо, 30

Райо Вальекано – Атлетик – 0:1

Гол: Н. Уильямс, 67

Осасуна разошлась миром с Вильяреалом – памплонцы осчастливили Украину, нейтрализовав главного конкурента Довбика

Реал Сосьедад в последнем матче сезона принимал Атлетико. Обе команды уже решили все свои задачи – сан-себастьянцы гарантировали себе Лигу Европы, а мадридцы оформили путевку в Лигу чемпионов. "Матрасники" вышли вперед уже на 9-й минуте – Лино замкнул передачу от Льоренте. Хозяева перехватили инициативу, больше били, но на перерыв ушли уступая.

В середине второго тайма Корреа удвоил преимущество Атлетико, но арбитр зафиксировал офсайд. Обе команды имели шансы забить, но подводила точность. Уже в добавленное время Ньигес заработал второй "горчичник" и оставил мадридцев в меньшинстве. А те взяли и забили второй раз – Мандава поставил точку, приземлив Атлетико в топ-4 Ла Лиги.

Альмерия на прощание с Ла Лигой устроила эпическую вечеринку для родных фанатов. Андалусийцы разгромили Кадис, вколотив целых шесть голов. Финальный счет – 6:1 – турнирного значения не имел, ведь обе команды уже вылетели из элиты.

Атлетик в Мадриде одержал минимальную победу над Райо Вальекано. Баски снова провернули номер с заменой Симона, которого ведут на трофей Заморы (самое высокое количество "сухих" матчей) – на 60-й минуте, при счете 0:0, Унаи заменили на Агирресабалу. Таким образом, поединок пошел в статистику Симону как "сухой".

Турнирного значения эта игра тоже не имела. Бильбао при любом раскладе завершал сезон пятым, а Райо остался шестнадцатым.

Жирона уничтожила Гранаду – Довбык и Цыганков забили 5 голов плюс 2 ассиста, феерическое шоу, заявка на Пичичи имени Шевченко