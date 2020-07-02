Зидан отреагировал на желание Хамеса покинуть Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил непростое положение Хамеса Родригеса в мадридском клубе.

"Он говорит правду. Хамес хочет больше играть, и это нормально, я его понимаю. Он здесь, он тренируется, и мы будем продолжать работать", – цитирует Зидана Marca.

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Напомним, в недавнем интервью 28-летний колумбиец заявил, что не чувствует себя счастливым в Реале и охотно покинул бы Мадрид, чтобы получать больше игровой практики.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Хамес провел всего 8 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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