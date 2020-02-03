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Йович разочарован своими выступлениями в составе Реала

22:34 47 Читати українською
Йович разочарован своими выступлениями в составе Реала
Лука Йович / Marca

Форвард Реала Лука Йович прокомментировал неудачное начало карьеры в мадридском клубе.

"Я недоволен нынешним сезоном, потому что знаю, что могу играть лучше. Иногда, когда смотрю матчи прошлого сезона, спрашиваю у себя, что же со мной произошло.

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Всем известно, что Реал – это большой клуб. Футболисту в нем сложно справиться с психологическим давлением. Мне пока это не удается, однако надеюсь, что ситуация изменится", – поделился Йович в комментарии Cope.es.

К слову, Йович отличился лишь 1 голом и 2 ассистами в 21 поединке в составе Реала после перехода летом 2019 года.

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