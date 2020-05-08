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Азар відновився від травми – зірка Реала вже скоро з'явиться на полі

8 травня 13:55 88 Читать на русском
Азар відновився від травми – зірка Реала вже скоро з'явиться на полі
Еден Азар / Фото ФК Реал

Хороші новини надійшли з лазарету мадридського Реала.

Еден Азар повертається до своїх кондицій після важкої травми та операції. Зідан зможе розраховувати на свого підопічного вже за два тижні, повідомляє AS.

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Нагадаємо, 29-річний бельгієць зазнав пошкодження ще наприкінці лютого під час матчу проти Леванте (0:1).

Парад травм поки не дозволяє Азару виправдати сподівання фанатів Реала. У нинішньому сезоні Ла Ліги Еден провів лише 10 матчів.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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