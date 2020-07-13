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Азар вновь попал в заявку Реала на матч Примеры, еще одна звезда "сливочных" – нет

12:29 - Читати українською
Азар вновь попал в заявку Реала на матч Примеры, еще одна звезда "сливочных" – нет
Эден Азар / ФК Реал Мадрид

Атакующий полузащитник мадридского Реала Эден Азар имеет шансы сыграть против Гранады в рамках 36-го тура испанской Ла Лиги.

 

Звездный бельгиец попал в заявку "сливочных" на поединок, сообщает официальный сайт клуба.

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Азар пропустил матчи против Хетафе и Атлетика, но вышел на 9 минут против Алавеса в прошлую пятницу. Очевидно, хавбек больше не чувствует дискомфорт в лодыжке и может играть в полную силу. В свою очередь Хамес Родригес в заявку мадридцев не попал и продолжает восстанавливаться от очередного повреждения.

Отметим, что матч Гранада – Реал состоится в понедельник, 13 июля. Начало поединка в 23:00.

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Эден Эден Азар Хамес Хамес Родригес Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гранада - Реал Мадрид
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