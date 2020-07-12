Лестер может "спасти" Реал от опального Йовича – мадридцам следует готовиться к серьезным убыткам

Лестер готов рискнуть с подписанием нападающего Реала Луки Йовича.

"Лисы" видят в сербе замену для своего главного бомбардира Джейми Варди, сообщает Daily Mail.

Реал выставил скандального Йовича на продажу

Реал разочарован выступлениями и поведением нападающего, которого год назад подписал из Айнтрахта за 60 млн евро. Мадридцы готовы продать Йовича даже при серьезных финансовых потерях, и предложение Лестера может заинтересовать "сливочных". Английский клуб рассчитывает выделить на трансфер около 35 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Лука Йович провел 24 матча во всех турнирах, забил только 2 мяча.

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