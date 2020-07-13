Азар знову потрапив до заявки Реала на матч Прімери, ще одна зірка "вершкових" – ні

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Еден Азар має шанси зіграти проти Гранади в рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги.

Зірковий бельгієць потрапив до заявки "вершкових" на поєдинок, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Азар пропустив матчі проти Хетафе та Атлетіка, але вийшов на 9 хвилин проти Алавеса минулої п'ятниці. Вочевидь, хавбек більше не відчуває дискомфорт у кісточці й може грати на повну силу. Натомість Хамес Родрігес до заявки мадридців не потрапив і продовжує відновлюватись від чергового ушкодження.

Відзначимо, що матч Гранада – Реал відбудеться у понеділок, 13 липня. Початок поєдинку о 23:00.

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