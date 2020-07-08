Азар в очередной раз вылетел из-за травмы – 100-миллионный новичок пропустил более 25 матчей сезона

Атакующий полузащитник мадридского Реала Эден Азар снова имеет проблемы со здоровьем. У бельгийца, вероятно, рецидив травмы лодыжки.

Лидер сборной Бельгии получил травму в матче против Эспаньола, информирует AS со ссылкой на Cadena SER.

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Из-за очередной травмы Азар уже пропустил поединки против Хетафе и Атлетика. Накануне хавбек частично занимался в общей группе игроков Реала, но большую часть времени тренировался индивидуально. Медицинская служба "сливочных" провела тестирование ноги Азара, но пока не обнаружила новых повреждений лодыжки. Звезда мадридцев, однако, настаивает, что чувствует настоящую, а не фантомную боль. Участие 29-летнего бельгийца в матче против Алавеса в пятницу маловероятна.

Нынешний сезон является одним из худших в карьере Эдена Азара. В его активе лишь 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Правда, полузащитник успел оформить 7 ассистов. Суммарно из-за различных травм бельгиец уже пропустил более 180 дней.

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