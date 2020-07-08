Азар вкотре вилетів через травму – 100-мільйонний новачок пропустив понад 25 матчів сезону

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Еден Азар знову має проблеми зі здоров'ям. У бельгійця, імовірно, рецидив травми кісточки.

Лідер збірної Бельгії зазнав ушкодження у матчі проти Еспаньйола, інформує AS з посиланням на Cadena SER.

Хавбек Реала близький до повноцінного трансферу в Арсенал

Через чергову травму Азар уже пропустив поєдинки проти Хетафе та Атлетіка. Напередодні хавбек частково займався у загальній групі гравців Реала, але більшість часу тренувався індивідуально. Медична служба "вершкових" провела тестування ноги Азара, але наразі не виявила нових ушкоджень кісточки. Зірка мадридців, однак, наполягає, що відчуває справжній, а не фантомний біль. Участь 29-річного бельгійця у матчі проти Алавеса в п'ятницю малоймовірна.

Нинішній сезон є одним із найгірших у кар'єрі Едена Азара. У його активі лише 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Щоправда, півзахисник встиг оформити 7 асистів. Сумарно через різні травми бельгієць вже пропустив понад 180 днів.

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